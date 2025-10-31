Türk Kızılay, Cumhuriyetin Güçlü Kadınlarını Sergiledi

Türk Kızılay, Cumhuriyet tarihinde iz bırakan 44 kadının minyatür portrelerini Ankara'da düzenlenen sergide sanatseverlerle buluşturdu.

Türk Kızılayın, Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla düzenlediği " Türkiye Yüzyılı Kadınları" sergisi, Kızılay Renda Köşkü'nde açıldı.

Sanatçı Murat Uçar küratörlüğünde 44 minyatür portreden oluşan sergi, Kızılay Haftası kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, her sene 29 Ekim'le başlayan haftanın aynı zamanda Kızılay Haftası da olduğunu belirtti.

Sergide, Türkiye'nin tarihindeki güçlü kadınların hikayesinin sergilendiğini belirten Yılmaz, "Çok kıymetli buluyorum. Gerçekten baktığımız zaman, dünya genelinde 191 tane ulusal cemiyet var. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun içinde her zaman söylenen bir durum var ki, bu da gönüllülerinin yüzde 60'ından, 70'inden fazlasını kadınlar oluşturuyor." dedi.

Bir çocuğun gözyaşı olduğu zaman en çok kadınların dertlendiğini, bir yaşlı tek başına sofrasını kurduğu zaman en çok kadınların bir şeyler yapmak için zaman ayırdığını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Kızılay'ımızın kadınları, hilalimizin kadınları iyi ki varlar. Türk kadını her zaman çok güçlüydü. Tarihteki bugün göreceğimiz sergide de aslında hangi alanlarda nerelere dokunduklarını bir kere daha göreceğiz. İyi ki Türk kadınları var. Ben de Türkiye'de bir Türk kadını olarak doğup büyüdüğüm için çok mutluyum. Bu milletin bir ferdi olduğum için çok mutluyum."

7 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek

Serginin küratörlüğünü üstlenen Uçar da, eserleri yaklaşık 8-9 aylık bir süreçte hazırladığını söyledi.

Uçar, "Mikro eserler tabii ki, bu daha önceden alışılagelmiş eserler değiller. 44 tane Türkiye vizyonuna damga vurmuş kadınlarımızın eserlerinin çok uzun bir süreçte çalışarak Kızılay'ımızın da desteğiyle böyle bir sergi planladık." ifadesini kullandı.

Serginin kendisi için büyük anlam taşıdığını ve her birinin çok büyük hizmetler verdiğini belirten Uçar, "Hikayelerinin içine girdikçe ve onları resmettikçe ve onları yeniden hayata döndürdükçe ve bugün burada onları yeniden bir ışık olarak sunabiliyorsam, benim için çok büyük bir mutluluk, onlar çok büyük şeyler yaptı, biz sadece resmettik." dedi.

Serginin açılışında sunulan gösteride, Halide Edip Adıvar ve Besim Ömer Paşa ile Kızılay hemşirelik okulunda eğitim alarak Çanakkale'ye cepheye giden ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi canlandırıldı.

Sergide, Zübeyde Hanım, Nene Hatun, Halide Edip Adıvar, Sabiha Gökçen ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da aralarında yer aldığı Cumhuriyet tarihine iz bırakan kadınların minyatür portreleri yer alıyor.

Sergi, 7 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.