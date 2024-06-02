Türk Kızılay Bolu Şubesi Hatay'daki Öğrencilere Yardım Etti
Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki öğrencilere kıyafet hediye etti ve nakdi yardımda bulundu. Gönüllüler, çocukların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını belirterek, deprem bölgesine desteklerinin süreceğini kaydetti.
Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki öğrencilere kıyafet hediye etti, nakdi yardımda bulundu.
Türk Kızılay Bolu Şube Başkan Yardımcısı Tuğba Ulusoy, beraberindeki gönüllülerle Büyükburç ve Kurtmezrası ilkokullarına ziyarette bulundu.
Gönüllüler, oyun oynadıkları çocuklara kıyafet hediye etti.
İlçede düzenlenen etkinlikte de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailelerini kaybeden çocuklara nakdi yardım yapıldı.
Ulusoy, çocukların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını belirterek, deprem bölgesine desteklerinin süreceğini kaydetti.