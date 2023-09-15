Türk Kızılay Bolu Şubesi, depremzede öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı

Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından Osmaniye'de depremzede öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Türkmenbeyi İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe katılan Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Osmaniye Kızılay Şubesinin Bolu Şubesi ile "kardeş şube" ilan edildiğini söyledi.

Bolu'da hayırseverlerin destekleriyle temin edilen kırtasiye malzemelerinin, depremden etkilenen 400 öğrenciye dağıtıldığını anlatan Kınacı, şunları kaydetti:

"Biz Bolu şubesi olarak, hayırseverlerin destekleriyle 400 öğrenciye dağıtılmak üzere eğitim seti hazırlattık ve dağıtmak üzere Osmaniye'ye geldik. Osmaniye'de bulunan ekibimizin yardımlarıyla hangi depremzede öğrencimizin ihtiyacı varsa o okullara dağıtılmak üzere Bolu'dan yardımlarımızı getirdik."

Türk Kızılay Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Meke de hayırseverlere teşekkür etti.