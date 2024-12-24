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Türk Kızılay Batman Şubesi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ulaştırıyor

Türk Kızılay Batman Şubesi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ulaştırıyor
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Türk Kızılay Batman Şubesi, 1830 gıda kolisinin dağıtımına başladı ve yardımları günlük olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Batman Şubesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

Şube Başkanı Davut Okçu, şubede, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok alanda olduğu gibi sosyal yardım alanında da yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sosyal yardım kapsamında hayırseverin kendilerine ulaştırdığı yardımları da dağıttıklarını belirten Okçu, "Bu kapsamda bize ulaşan 1830 gıda kolisinin dağıtımına başladık. Her gün dağıtımımız devam ediyor." dedi.

Okçu, yardımları, 10 araç ile bütün birimleri ve gönüllülerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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