Türk Kızılay, Batı Şeria'da 250 aileye yardım dağıttı

EL Türk Kızılay, Filistin'deki ramazan ayı faaliyetleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda kolisi dağıttı.

Kızılay Genel Müdürü Danışmanı Ahmed Yasir Feten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarındaki ihtiyaç sahiplerine yardım kapsamında temel gıda maddelerinin bulunduğu 250 yardım kolisinin El Halil'de dağıtıldığını aktardı.

Aynı şekilde Kudüs'te gıda yardımı dağıtımının tamamlandığını, Gazze Şeridi'nde de yardım kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına devam edileceğini kaydeden Feten, Gazze'de ayrıca her gün 400 kişiye ramazan boyunca iftar verileceğini söyledi.

Feten, "Türk Kızılay, güçlü tarihi bağlarının bulunduğu Filistin halkına Türk halkının yardımlarını ulaştırmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.