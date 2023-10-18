TÜRK KIZILAY BAŞKAN VEKİLİ SAYGILI 2023 YILI İÇİN 3 MİLYON ÜNİTE KAN HEDEFİNİ AŞACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ

TÜRK Kızılay Başkan Vekili Ramazan Saygılı, Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı için koyduğu 3 milyon ünite kan hedefini bağışçıların desteğiyle yıl sonuna kadar aşacaklarını bildirdi.

Türk Kızılay, yıl içerisinde belirli sayıda kan bağışının sağlanmasına destek veren kurumlara kurumsal bağışçı madalyaları takdim ediyor. Bu kapsamda Türk Kızılay Başkan Vekili Ramazan Saygılı, Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören ile kan bağışına sağladıkları destek nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Armağan Toy ile Yüreğir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Utkucan Okuducu'ya kurumsal madalya verdi. Törende konuşan Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında Kızılay'ın etkiliğine katıldığı sırada yaşanan bir anıyı paylaştı. Saygılı, O dönemlerde sağlıkta dönüşüm süreci yaşanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Kızılay'ın bir etkinliğinde eline kan poşetini alıyor ve 'Hiçbir hasta yakını elinde kan poşeti ile kan aramayacak. Bunu Sağlık Bakanlığı'nın direktörlüğünde Türk Kızılay çözecek' diyor. O gün başlayan Güvenli Kan Temin Projesi ile bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin 300 noktasında kan alıyoruz. Bu 300 noktadaki kan, modern teknoloji ile bir tanesi Adana'da bulunan Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda tetkiklerden geçiyor. Sorunsuz bir şekilde ilgili kan merkezine geliyor ve ilgili hastaya gönderilmiş oluyor. Bu anlamda doktorlarımızın enerjilerini, güçlerini ve aynı zamanda kanlarını paylaşmaları çok anlamlı diye konuştu.

Türk Kızılay'ın ülkemizin ihtiyacı olarak öngörülen yıllık 3 milyon ünite kanın temini için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğüne vurgu yapan Saygılı, Geldiğimiz Ekim ayında bu hedefi egale edecek sayıya doğru gittiğimizi görüyoruz. Bizim esas hedefimiz hiçbir hastanın kan bulamadığı için sıkıntıya düşmemesidir. Tüm hastanelerimizde çok güzel kan etkinlikleri oluyor. Adana sağlık camiası bu anlamda diğer şehirlere örnek oluyor dedi.

Törene İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve Türk Kızılay Adana İl Merkezi Başkanı Halil Ahmet Çolak da katıldı. (DHA)