Türk Kızılay Başiskele Şubesi Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

Türk Kızılay Başiskele Şubesince "Haydi Başiskele Hedef 1041 Ünite Kan" sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Başiskele sahili iskele alanında düzenlen etkinlikte konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı ve Başiskele Kaymakam Vekili Ali Ada, Kızılayın, kan ihtiyacı duyulduğunda ilk akla gelen kurum olduğunu belirterek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Kızılay Başiskele Şube Başkanı Oğuzhan Keleş da kampanyaya katkıda bulunanlara şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral ile diğer ilgililer ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, çekişle çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinlikte, Başiskele Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi de gösteri sundu.