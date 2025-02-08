Türk Kızılay Bafra Şube Başkanlığına Şerafettin Şahin Seçildi
Alparslan Türkeş Parkı Bafra Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda Şerafettin Şahin, 135 oy alarak Türk Kızılay Bafra Şube Başkanlığına seçildi. Mevcut başkan Erhan Korkmaz 107 oyda kaldı.
Türk Kızılay Bafra Şube Başkanlığına Şerafettin Şahin getirildi.
Alparslan Türkeş Parkı Bafra Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Erhan Korkmaz ile Şerafettin Şahin başkanlığa aday oldu.
Toplam 261 delegeden 245'inin oy kullandığı seçimde Şahin, 135 oy alarak başkanlığa seçildi.
Erhan Korkmaz ise 107 oyda kaldı. Seçimde 3 oy da geçersiz sayıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel