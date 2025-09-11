Haberler

Türk Kızılay, Alaşehir'de 150 Öğrenciye Kırtasiye Seti Dağıttı

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay, hayırseverlerin desteğiyle 150 öğrenciye kırtasiye seti dağıtımı yaptı. Kampanya kapsamında gönüllüler, öğrencilere çantaları ulaştırdı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Türk Kızılay tarafından 150 öğrenciye kırtasiye seti dağıtımı gerçekleştirildi.

Hayırseverlerin desteğiyle temin edilen kırtasiye malzemeleri, gönüllüler tarafından okul çantalarına yerleştirildi.

Çantalar, ekipler tarafından belirlenen okullardaki öğrencilere ulaştırıldı.

Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, "İyiliği Paylaş, Eğitime Destek Ol" kampanyası kapsamında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya da eğitime desteklerinden dolayı Yamak ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
