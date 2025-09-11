Türk Kızılay, Alaşehir'de 150 Öğrenciye Kırtasiye Seti Dağıttı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Türk Kızılay tarafından 150 öğrenciye kırtasiye seti dağıtımı gerçekleştirildi.

Hayırseverlerin desteğiyle temin edilen kırtasiye malzemeleri, gönüllüler tarafından okul çantalarına yerleştirildi.

Çantalar, ekipler tarafından belirlenen okullardaki öğrencilere ulaştırıldı.

Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, "İyiliği Paylaş, Eğitime Destek Ol" kampanyası kapsamında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya da eğitime desteklerinden dolayı Yamak ve ekibine teşekkür etti.