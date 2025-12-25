Haberler

Türk Kızılay Alaca'da öğrenci ve ailelere yardım ulaştırdı

Kızılay Alaca Şubesi, Gazipaşa köyündeki Ceritler İlkokulu'ndaki öğrencilere kıyafet ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı gerçekleştirdi. Şube Başkanı Akif Yurt, bu tür yardım faaliyetlerinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Türk Kızılay Alaca Şubesince bir köy okulundaki öğrencilere kıyafet, ailelere de gıda yardımı yapıldı.

Kızılay Alaca Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazipaşa köyündeki Ceritler İlkokulu'nu ziyaret eden Kızılay görevlileri, öğrencilerle bir araya geldi.

Burada öğrencilere kıyafet yardımı yapan görevliler, köydeki ihtiyaç sahibi ailelere de gıda yardımı gerçekleştirdi.

Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt, bu tür çalışmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, benzer yardım faaliyetlerinin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ifade etti.

