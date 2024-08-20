Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nden Şifa ve Burs Desteği

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa niyetine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bir kısmı da satılıp üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Türk Kızılay Genel Merkezince farklı illerde başlatılan "Şenlendirme Projesi" bu yıl Kızılay'ın Ağrı Şubesi'nde hayata geçirildi.

Bu kapsamda ilkbahar aylarında Hamur ilçesinin zengin bitki örtüsüne sahip arazilerinde arıcılık yapan bir vatandaş, gönüllü olarak Kızılay'a ait olan 60 kovanın her türlü bakımını yaptı.

Kızılay gönüllülerinin de zaman zaman ilgilendiği arı kovanlarındaki peteklerin olgunlaşmasıyla hasat yapılmaya başlandı.

Körük yardımıyla kovanlardaki petekleri çıkaran şube başkanı Orhan Tatlı ile gönüllüler, balın bir kısmını süzme makinesinden geçirip sağımını yapıyor bir kısmını da petek olarak paket haline getiriyor.

Balın bir bölümü kentteki ihtiyaç sahiplerine şifa niyetine dağıtılacak, bir kısmı da marketlerde satışa sunulup elde edilecek gelirle maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

"Petek ve süzme olarak dağıtacağız"

Şube başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, güzel bir projeyi hayata geçirdikleri ve başarılı oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine her alanda yardımcı olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Tatlı, "Bu projeyi bahar aylarında başlatmıştık. 60 kovanımız var ve bunlardan elde ettiğimiz balları ihtiyaç sahiplerine petek ve süzme olarak dağıtacağız. Hem de buradan elde etmiş olduğumuz geliri ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere vereceğiz." dedi.

Tatlı, aşevinde ihtiyaç sahiplerine yılın 12 ayı sıcak yemek verdiklerini ve birçok alanda onlara yardımda bulunduklarını anlattı.

"Şenlendirme Projesi"nin 4 yıl önce Türk Kızılay Genel Merkezince başlatıldığını anımsatan Tatlı, şöyle konuştu:

"Toplumsal güçlenmeyi hedefleyen, insan sağlığına ve ekonomilerine katkı sağlamak için başlatılan bir projedir. Bizler daha öncesinde çok çeşitli projeler yaptık ama bu sene başlatmış olduğumuz bu projeyle direkt Ağrı'nın coğrafi işaretli geven balıyla arıcılık projesi yapmak istedik. Şükürler olsun bugün de gönüllülerimizle balımızın hasadını yapıyoruz. Gönüllülerimiz projenin ilk gününden bu yana zaman zaman arıların bakımı olsun, kovanların dizilimi olsun, buradaki arıcı arkadaşımıza destek verdiler. Gönüllü bir çalışmayla bu seviyeye geldi."

"Satış için marketlerle anlaşma yaptık"

Kaliteli balın vatandaşlarca satın alınması ve iyiliğe destek olunması yönünde çağrıda bulunan Tatlı, "İnşallah projemizin neticesinde güzel bir verimle ihtiyaç sahiplerine destek sağlayacağız. Projemizden elde edeceğimiz gelirle ilimizde üniversite okuyan öğrencilere ekonomik olarak eğitim desteği vereceğiz. Balımızı, şubemizden ve daha sonra duyurusunu yapacağımız ve anlaştığımız birkaç markette satışa çıkaracağız. Sağ olsunlar hiçbir kar gözetmeksizin Kızılay logolu ballarını alacaklar. Vatandaşlar, organik ve doğal olan Kızılay'ın kendi balını marketlerdeki raflarda alıp hem de böyle güzel bir hayra vesile olmuş olurlar." diye konuştu.

Kentte üniversite okuyan Kızılay gönüllüsü Endonezyalı Jundy Cundi ise ülkesinde yaşadığı şehirde arıların az olduğunu ve Ağrı'da bal hasadına katıldığı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.