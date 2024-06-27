Türk Kızılay, Ağrı'daki 10 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

Türk Kızılay, hayırseverlerin desteğiyle Ağrı'daki 10 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Türk Kızılay Genel Merkezince gönderilen tekerlekli sandalyeler, Ağrı Şubesi görevlileri ve gönüllüleri tarafından minibüse yüklenerek il merkezi ve ilçelerdeki engellilerin evlerine götürüldü.

Gönüllüler, kurulumunu yaptıkları tekerlekli sandalyeleri engellilere verdi.

Engelliler ve aileleri, desteklerinden dolayı gönüllüler ve Türk Kızılaya teşekkür etti.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, yılın her dönemi ihtiyaç sahiplerine yemek, gıda ve çeşitli yardımlar yaptıklarını söyledi.

Tekerlekli sandalyelerle engellilerin hayatının bir nebze de olsa kolaylaşacağını belirten Tatlı, şunları kaydetti:

"Genel Merkezimizin yaptığı çok güzel bir çalışma var. Engelli vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz. Raporlarıyla sisteme girişlerini yaptıktan sonra Genel Merkezimizin gönderdiği tekerlekli sandalyeleri, ilimizdeki engellilere dağıtıyoruz. Tekerlekli sandalyeleri ilimizdeki 10 engelliye, gönüllülerimiz ve çalışanlarımızla teslim ettik. Tekerlekli sandalye alım ve bağışı, tamamıyla bağışçılarımızın desteğiyle olan ve Genel Merkezimizin alıp bize göndermesiyle tamamlanan bir süreç."