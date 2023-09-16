Türk Kızılay Ağrı'da yaşlıları hediyelerle sevindirdi
Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönülleri, tek başına yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret edip hijyen seti hediye etti.
Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönülleri, tek başına yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret edip hijyen seti hediye etti.
Şube Başkanı Orhan Tatlı ile gönüllüler, yemek ve çeşitli yardımlarda bulundukları ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşları ziyaret etmeyi sürdürdü.
Kentin farklı mahallelerinde yaşayan yaşlıları ziyaret eden gönüllüler, onlarla sohbet edip vakit geçirdi.
Gönüllüler, içinde terlik, havlu ve çeşitli temizlik ürünlerinin bulunduğu paketi yaşlılara hediye etti.
Vatandaşlar da kendilerini yalnız bırakmayan gönüllülere teşekkür edip dua etti.
Kaynak: AA / Güncel