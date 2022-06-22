Türk Kızılay, Afganistan'daki ekiplerini depremzedeler için seferber etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Kızılay, Afganistan'daki ekiplerini depremzedeler için seferber etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Türk Kızılay, Afganistan'daki ekiplerini depremzedeler için seferber etti

Afganistan'ın doğusundaki Paktika eyaletinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem yıkıma ve can kaybına neden olurken Türk Kızılay da bölgedeki delegasyonunda görev yapan ekiplerini depremzedelerin ihtiyaçları için seferber etti.

Afganistan'ın doğusundaki Paktika eyaletinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem yıkıma ve can kaybına neden olurken Türk Kızılay da bölgedeki delegasyonunda görev yapan ekiplerini depremzedelerin ihtiyaçları için seferber etti. Türk Kızılay Afganistan Delegasyonu'ndan ekipler, Afgan Kızılayı koordinasyonunda deprem bölgesine ilk etapta 500 aile için gıda kolisi sevk etti.

Depremin en çok hasar verdiği Afganistan'ın Paktika eyaletindeki Giyan ilçesine hareket eden Türk Kızılay Afganistan Delegasyonu ekipleri, yapılan değerlendirmenin ardından Afgan Kızılayı yetkilileri ile birlikte ilk müdahale olarak 500 aile için gıda kolisi sevk etti. Deprem bölgesine ulaşılmasının ardından yardım dağıtımlarına başlayacak olan Türk Kızılay ekipleri, kapsamlı ihtiyaç tespiti çalışmaları da yürütecek.

Türk Kızılay, ihtiyaç tespitlerinin ardından da depremzedeler için gıda ve gıda dışı yardım malzemeleri sevkiyatları ile acil insani yardım faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Afganistan Kızılay Deprem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title