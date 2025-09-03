Haberler

Türk Kızılay, Afganistan'a Deprem Yardımı Gönderiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Afganistan'daki depremden etkilenenler için hazırlanan gıda ve hijyen kolilerini askeri yardım uçağıyla bölgeye ulaştıracak. 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü'nden kalkacak uçakla, binden fazla kişiye yetecek yardım gönderileceği belirtildi.

Türk Kızılayın, Afganistan'daki depremden etkilenenler için hazırlanan gıda ve hijyen kolisini askeri yardım uçağıyla ulaştıracağı bildirildi.

Kızılaydan yapılan açıklamada, Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan yardım çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulandı.

Afganistan'da bulunan delegasyonunu, Ankara'dan gönderdiği uzman personelle destekleyen Kızılayın, deprem bölgesinde yerelden temin ettiği gıda kolileri ve sıcak yemek dağıtımıyla Afganistan halkına insani yardım ulaştırdığı ifade edildi.

Açıklamada, 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü'nden kalkan, AFAD koordinasyonunda hazırlanan askeri yardım uçağına, Kızılay tarafından binden fazla kişiye yetecek kadar gıda ve hijyen kolisi yüklendiği, bölgeye gün içerisinde yardımın ulaştırılmasının beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
Otogarda dehşet anları: Yaşlı adam silahla kadını vurdu, kalabalığın öfkeden gözü döndü

Yaşlı adam silahla kadını vurdu, kalabalığın öfkeden gözü döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Mourinho'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.