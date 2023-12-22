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Türk Kızılay, Adıyaman'da depremzedelere yardım dağıttı

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Türk Kızılay, kış yardımları kapsamında Adıyaman'da depremzedelere giysi ve malzeme desteği sağladı. Yardım kolileri Besni ilçesindeki depremzedelere teslim edildi ve afetzede çocuklara oyuncak dağıtıldı. Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, yardımların devam ettiğini ve 1 milyon 250 bin afetzedeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Türk Kızılay, kış yardımları kapsamında Adıyaman'da depremzedelere giysi ve malzeme desteğinde bulundu.

Kızılay yetkili ve gönüllüleri, yardım kolilerini Besni ilçesinin Güneykaş Köyünde depremzedelere teslim edip, afetzede çocuklara da oyuncak dağıttı.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, gazetecilere, afetzedelere yardım ulaştırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

1 milyon 250 bin afetzedeye ulaşmak için çalıştıklarını kaydeden Can, şöyle devam etti:

"Kış ayının gelmesiyle 6 ilimizde eş zamanlı olarak yardımlar dağıtılıyor. Bizlerde bu kapsamda Besni ilçemizde dağıtıma başladık. Koliler içerisinde giysi, hijyen, ısıtıcı gibi bazı ürünler bulunmaktadır. Aynı zamanda kart yardımlarımızda sürmektedir. Her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Kış yardımları kapsamında 1 milyon 250 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 54 bin aileye yönelik kolilerimizi hazırladık."

Heyet daha sonra Altınşehir Mahallesi'nde Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışını yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Şükrü Can Adıyaman Kızılay Deprem Güncel Haberler

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