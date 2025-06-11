Türk Kızılay 157. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Türk Kızılay 157. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
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Türk Kızılay, 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da düzenlenen çelenk sunma töreni ile anıldı. Tekirdağ Şube Başkanı Mukadder Eren Üğüden, Kızılay'ın gönüllüler ve bağışçılarla büyüyen bir iyilik hareketi olduğunu vurguladı.

Türk Kızılay'ın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Mukadder Eren Üğüden tarafından Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Üğüden, Türk Kızılay'ın gönüllüler ve bağışçıların desteğiyle büyüyen bir iyilik hareketi olduğunu belirtti.

Üğüden, Kızılay'ın 11 Haziran 1868'de kurulduğunu hatırlatarak, "Türk Kızılay, kuruluşundan bu yana insan odaklı çalışmalarıyla yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almıştır. Yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşmak için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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