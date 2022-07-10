Türk Kızılay Kerkük'te 1250 aileye kurban eti ulaştırdı - Haberler

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Türk Kızılay Kerkük'te 1250 aileye kurban eti ulaştırdı

AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
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Türk Kızılay, Kurban Bayramı vesilesiyle Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 1250 aileye kurban eti dağıtımında bulundu.

Türk Kızılay, Kurban Bayramı vesilesiyle Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 1250 aileye kurban eti dağıtımında bulundu.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı personeli Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 100 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Her sene olduğu gibi bu yıl da Tük Kızılay olarak kurban eti dağıtımını sürdürdüklerini ve bu kapsamda bu coğrafyada da faaliyet gösterdiklerini aktaran Dağlı, şöyle konuştu:

"Bu yıl Irak'ta kurban eti dağıtımı, bayramın ilk günü Erbil'deki mülteci kamplarında başlatıldı. Bugün de Kerkük'te ihtiyaç sahibi 1250 aileye dağıtım yaptık."

Bayram boyunca kurban eti dağıtımının devam edeceğini belirten Dağlı, Kerkük başta olmak üzere Musul, Telafer, Tuzhurmatu, Altunköprü, Duhok ve Zaho'da da dağıtımların gerçekleştirileceğini kaydetti.

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

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