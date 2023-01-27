- Türk kızı Betül Akmar, Almanya'yı Eurovision'da temsil etme yolunda

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de doğan Türk vatandaşı Betül Akmar, Almanya'yı Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmeye hazırlanıyor. İlk iki elemeyi geçen Akmar, son elemeyi de geçerse finale katılmaya hak kazanacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de doğan 30 yaşındaki Türk vatandaşı Betül Akmar, Eurovision Şarkı Yarışması'nda Almanya'yı temsil etmek üzere başvuruda bulundu. Almanya'nın yarışmaya göndereceği şarkıyı seçmek üzere sosyal medyadan yaptığı oylama sonucunda 700 aday arasından ilk iki elemeyi geçerek ilk 6'ya kalan Akmar, 27 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında yine sosyal medya üzerinden yapılacak olan oylamayı geçerse 3 Mart'taki finale katılmaya hak kazanacak.

Oylama başladı

Almanya'yı Eurovision'da temsil etmek için yarışmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Akmar, "Eurovision'da Almanya'yı temsil etmek için adaylığımı koydum. 27 Ocak'tan itibaren bir hafta boyunca TikTok üzerinden oylama gerçekleşecek. Desteklerinizi bekliyorum" açıklamasında bulundu.

"Heaven" şarkısıyla yarışıyor

Türk kızı Betül Akmar, Almanya'yı Eurovision'da temsil etmek için "Heaven" (Cennet) isimli şarkısı ile yarışıyor. Şarkının sözü ve müziği Beyonce'nin "Sweet Dreams" isimli hit şarkısının prodüktörü ve Grammy adaylığı olan Wayne Wilkins imzasını taşıyor. Şarkının prodüktörlüğü ise Bebe Rexha, Wiz Kalifa ve Akon gibi isimlerle çalışan Kevin Anyaeji, Shelley Segal ile Osman Küçükşerif üstleniyor.

Son Eurovision'u Ukrayna kazanmıştı

İtalya'nın Torino kentinde geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen Eurovision'u Ukrayna adına yarışmaya katılan Kalush Orkestra kazanmıştı. Eurovision yarışma organizatörleri, Ukrayna'daki Rus işgaliyle birlikte ülkedeki güvenlik endişelerinin ardından 2023'te yapılacak yarışmaya ev sahibi olması için, yarışmanın 2'ncisi olan İngiltere'ye teklifte bulunmuş ve söz konusu teklif BBC tarafından onaylanmıştı.