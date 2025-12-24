Haberler

Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin Türkiye'deki ilk toplantısı Kayseri'de yapıldı

Güncelleme:
Erciyes Kayak Merkezi, Türk Devletleri Teşkilatı himayesinde kurulan Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin Türkiye'deki ilk toplantısına ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan başta olmak üzere Türk dünyasından önemli kayak merkezlerinin yer aldığı birlik toplantısı Erciyes'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Azerbaycan'dan Şahdağ ve Tufandağ, Kazakistan'dan Şimbulak, Özbekistan'dan Amirsoy, Türkiye'den ise Erciyes, Uludağ ve Palandöken kayak merkezlerinin yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin üyeleri arasında işbirliğini güçlendirme, ortak spor organizasyonları düzenleme, kültürel ve gastronomi etkinlikleri gerçekleştirme konularında istişareler yapıldı.

Yapılan değerlendirmelerde, ortak yarışmalar ve uluslararası organizasyonlar aracılığıyla Türk dünyası arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Katılımcılar, iki gün süren program kapsamında Erciyes Kayak Merkezi'ni inceleyerek Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve ekibinden teknik sunumlar aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da birlik üyeleriyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hizmet veren Mutfak Sanatları Merkezi'nde bir araya gelerek, Kayseri'nin turizm vizyonunu ve Erciyes'in uluslararası rolünü anlattı.

Türk Kayak Merkezleri Birliği Genel Sekreteri Orhan Badalov da birlik adına, Büyükkılıç'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

