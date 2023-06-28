Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 'Önce Vatan' başlığıyla hazırlanan videoyu paylaştı. Tarih boyunca 'Önce Vatan' diyen ve milletimizin keskin kılıcı olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.