Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2 bin 232 yaşında

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümünü, rap tarzda seslendirilen 'Önce Vatan' marşı ile kutladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şan ve şerefle dolu tarihimizin canlı şahidi olan ve 2 bin 232 yıldır milletimizin sarsılmaz gücü olarak görev yapan Türk Kara Kuvvetleri'mizin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Metehan'dan Atatürk'e kadar kahraman komutanlar yetiştirerek nice zaferler elde eden bu büyük ordunun her bir neferini selamlıyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz" denildi. Bakanlığın hesabından ayrıca, "Adım Mehmetçik benim. Ezan oldum dinmedim, dinmem. Bayrak oldum inmedim, inmem. Şehit oldum ölmedim, ölmem" sözlerinin yer aldığı, 'Önce Vatan' isimli rap tarzda seslendirilen marş yayınlandı.