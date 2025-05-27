Türk kahvaltısı Pekin'de tanıtıldı

Türk kahvaltısı Pekin'de tanıtıldı
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Çin'de 21-27 Mayıs "Türk Mutfağı Haftası" ve 1 Haziran "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde kahvaltı daveti verildi.

Çin'de 21-27 Mayıs "Türk Mutfağı Haftası" ve 1 Haziran "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde kahvaltı daveti verildi.

Büyükelçilik Rezidansı'nda düzenlenen kahvaltı davetinde, Çinli medya mensupları, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Pekin Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Gözde Öztürk, burada yaptığı konuşmada, yemek kültürünün bir halkın tarihinin, geleneklerinin ve değerlerini anlattığını, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin yemek geleneğine ışık tutarak zengin bir kültürel mirası görünür kılmayı amaçladığını belirtti.

Bu yıl klasik Türk yemekleri temasıyla kültürel köprüler kurmayı amaçlayan etkinliğin aynı zamanda gıda israfını engellemeye yönelik bir mesajı da olduğuna işaret eden Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği "sıfır atık" hareketinin Türkiye'deki tüm hanelerde benimsendiğinin altını çizdi.

Öztürk, Türk halkının kahvaltıya büyük önem verdiğini, bu öğünün, insanların aileleri ve sevdikleriyle paylaştığı hoş ve eğlenceli bir deneyim ve asla aceleye getirilmemesi gereken bir buluşma olarak görüldüğünü dile getirdi.

İpek Yolu'nun iki ucundaki iki kadim uygarlık

Türkiye ve Çin'in tarihi İpek Yolu'nun iki ucunda yer alan iki kadim uygarlık olduğunu ve aralarındaki dostluk bağının yüzyıllara dayandığını dile getiren Öztürk, "Kökleri derine giden geleneklerimizi ve bağlarımızı Türk ve Çin yemeklerinin benzerliklerinde görebiliyoruz. Sofralarımız, Çin'de olduğu gibi paylaşma ve misafirperverlik ruhunu sembolize ediyor." dedi.

Etkinlikte, konuklara simit, açma, çeşitli peynir ve reçellerin olduğu kahvaltılıkların yanı sıra Karadeniz bölgesinden mıhlama sunuldu, çay ve Türk kahvesi ikram edildi.

Öztürk ve büyükelçilik personelinin, konuklarla kahvaltı kültürü ve alışkanlıkları hakkında sohbet ettiği etkinlikte, Türk kültürü ve mutfağına ilişkin tanıtıcı videolar da izlendi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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