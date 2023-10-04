Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şubesi, gelecek dönem faaliyetlerini anlattı

Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şubesi yönetimi, gelecek dönemde yapacakları projeleri anlattı.

Şube Başkanı Tevhide Yağan, yönetim kurulu üyeleri eşliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kapsayan, "Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadele Güvencelerimiz" projesinden bahsetti.

Kadının siyasal, sosyal ve ekonomik alandaki eşitlik ve adalet mücadelesi için çalışmalarının süreceğini anlatan Yağan, projeyle, kadın istihdamının arttırılması ve haklarının korunması gibi pek çok alanda kadınların sesi olacaklarını ifade etti.

Yağan, kadınların sadece katılımcı değil yön verici olması gerektiğini, toplumun yarısını oluşturan kadınların her alanda çok daha etkin olmalarını hedeflediklerini vurgulayarak, yapılacak çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Deprem bilinci eğitimi olacak. Özellikle annelere ilk yardım, hijyen, çevre, kadın sağlığıyla ilgili uzmanlarca eğitimler yapılacak. Kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarını her sene açmaya özen gösteriyoruz. Sakarya Milletvekillerimiz Çiğdem Erdoğan Atabek ve Ayça Taşkent'i TBMM'de ziyaret edeceğiz. 7 Şubat Türk Kadınlar Birliğinin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağız. Siyasi partiler, baroyu, üniversiteleri, STK'ları, odaları, sendikaları, belediyeleri ve hastaneleri ziyaret edeceğiz."