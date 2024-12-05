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Türk Kadınlar Birliği'nden Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıl Dönümü Töreni

Türk Kadınlar Birliği'nden Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıl Dönümü Töreni
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Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının 90. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. Törende, kadın milletvekillerinin eşitlik çalışmalarını desteklemeleri beklentisi vurgulandı.

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesince Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Burada açıklamada bulunan Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtti.

Kadın milletvekillerinden eşitlik çalışmalarını desteklemelerini beklediklerini aktaran anlatan Uzunlu, şunları kaydetti:

"Kadınların siyasette varlığının gösterilmesi, toplumsal politikanın kadın bakış açısıyla ele alınmasını sağlar. O nedenle birçok zorluğun üstesinden gelerek mecliste yer alan kadın milletvekillerimizden beklentimiz, kadın sorunlarına duyarlı olmaları ve siyasi partisi ne olursa olsun kadının toplumdaki statüsünü yükseltecek şekilde çalışmalar yürütmeleridir."

Törene, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin kadın kolları katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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