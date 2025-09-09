Türk-İslam Sanatları Akademisi'nde Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hizmet veren Türk-İslam Sanatları Akademisi'nde (TİSA) yeni dönem kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk-İslam kültürünün köklü mirasını geleceğe taşıma misyonuyla faaliyet yürüten TİSA, tezhip, kalemişi, hüsn-i hat, resim ve musiki gibi geleneksel sanat dallarının yanı sıra Osmanlı Türkçesi, Farsça, divan edebiyatı ve sanat felsefesi dersleriyle öğrencilerine çok boyutlu bir ufuk sunuyor.

Alanında yetkin eğitmenlerle bire bir çalışma imkanı sunan, katılımcılarına yalnızca teknik beceri değil, aynı zamanda sanatın ruhunu hissetme şansı da veren TİSA'nın yeni dönem kayıtları başladı.

Kayıtlar 22 Eylül'e kadar www.komek.org.tr üzerinden gerçekleştirilecek. 27 Eylül'de yapılacak mülakatların ardından kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 6 Ekim'de eğitime başlayacak.