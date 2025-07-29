TÜRK-İŞ: Yeni Teklif Bizi Üzdü, Toplantıya Katılmadık

TÜRK-İŞ: Yeni Teklif Bizi Üzdü, Toplantıya Katılmadık
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma Bakanı'nın açıkladığı yeni teklifi eleştirerek, bu durumda kamu toplu sözleşmeleri sürecinin uzadığını belirtti ve yarın yapılacak basın açıklaması ile gelişmeleri kamuoyuna aktaracaklarını ifade etti.

'BUGÜN TOPLANTIYA KATILMADIK'

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yeni teklifin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Şu anda TÜRK-İŞ olarak bizim Bakan'ın açıklamasıyla ilgili bir değerlendirmemiz yok. Çalışma Bakanı'nın bugün kamuoyuna açıkladığı yeni teklifle ilgili sadece basından duyduğumuz konular var. Biz bunun değerlendirmesi içerisinde değiliz. Yarınki basın açıklamasının çalışmasını yapıyoruz. Yarın genel başkanımız kamuoyunu bu gelişmelerle ilgili bilgilendirilecek. Nereden nereye geldiğimizi anlatacak. Bugünkü toplantıya biz gitmedik. Teklifin bu şekilde gelmesini biz uygun bulmuyorduk, maalesef bu şekilde geldi. Yani bitecekken kamu toplu sözleşmeleri sürecini bitmeyecek hale getirdiler. Bunu biz getirmedik. Çalışma Bakanı'nın kamuoyuna açıklanmış olduğu birinci 6 ay yüzde 24 doğru. İkinci 6 ayda gerçekleşen enflasyon, üçüncü 6 ayda gerçekleşen enflasyon, dördüncü 6 ayda gerçekleşen enflasyon deyip de daha sonra vazgeçmesi hem bizi üzdü, hem kendilerini zor durumda bıraktı. Kamuoyuna açıklanandan devletin yetkili bakanının vazgeçmemesi gerekirdi. Bu şimdiye kadar ilk defa yaşanan bir olay. Bu da bizi üzdü" diye konuştu.

Kübra SONKAYA /ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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