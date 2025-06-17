TÜRK-İŞ'ten Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Kitlesel Yürüyüş

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri sürecinde taleplerini dile getirmek üzere Anıtpark'tan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kitlesel yürüyüş gerçekleştirecek. Konfederasyon, hükümetin sunduğu zam teklifini yetersiz buluyor.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), görüşmeleri süren ve 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinin çerçeve protokolüne yönelik taleplerini dile getirmek üzere Anıtpark'tan Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne kitlesel yürüyüş gerçekleştirecek.

Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri sürüyor. TÜRK-İŞ, düşük zam oranlarına karşı Anıtpark'tan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kitlesel yürüyüş yapacak. Yürüyüşe TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları katılacak.

TÜRK-İŞ, toplu sözleşme süreci öncesinde konfederasyon bünyesinde oluşturulan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu olarak 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teklif sunmuş, bakanlık ise teklife 13 Haziran'da yanıt vermişti. Teklifte ise ilk zam teklifinde kamu işçilerinin ücretlerine birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam önerilmişti.

TÜRK-İŞ ise bu teklifin kamu işçilerinin beklentilerini karşılamadığı gibi kamu işçilerinin yok sayıldığını savunarak, hayal kırıklığı yarattığını belirtmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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