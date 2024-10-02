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TÜRK-İŞ'ten Ankara'da 'Emek Buluşması Mitingi' Çağrısı

TÜRK-İŞ'ten Ankara'da 'Emek Buluşması Mitingi' Çağrısı
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, çalışma hayatındaki sorunları dile getirmek için 20 Ekim'de Ankara'da 'Emek Buluşması Mitingi' düzenleneceğini açıkladı. Atalay, vergideki adaletsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle işçilerin zor durumda olduğunu belirtti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, çalışma hayatındaki sorunları dile getirmek amacıyla tüm çalışanların ve emeklilerin katılımıyla Ankara'da 20 Ekim'de "Emek Buluşması Mitingi" düzenleyeceklerini bildirdi.

Atalay, TÜRK-İŞ tarafından çalışma hayatındaki sorunları dile getirmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasında, HAK-İŞ ve DİSK ile aldıkları ortak karar sonucu, 6 Ağustos'tan bugüne kadar yaptıkları kitlesel eylem ve basın toplantılarını hatırlattı.

İşçi, emekli, taşeron ve asgari ücretliler başta olmak üzere çalışma hayatındaki sorunları anlatmaya çalıştıklarını belirten Atalay, bu sorunları duyması gerekenlerin duymakta zorluk çektiğini söyledi.

Atalay, vergideki adaletsizlik nedeniyle çalışanların her ay aldıkları maaşın eridiğini dile getirerek, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle adil olmayan bir vergi sistemi bulunmadığını savundu.

"Yıllardır görmediğimiz ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız"

Bu eylemi "Zordayız, geçinemiyoruz" sloganıyla gerçekleştirdiklerini bildiren Atalay, şöyle devam etti:

"TÜİK'in rakamlarına kamuoyu da biz de işçiler de inanmıyoruz. TÜİK'in açıkladığı rakamlar pazara, markete hiç uyum sağlamıyor. Onların açıkladığı rakamlarla pazardaki, marketteki fiyatlar arasında dağlar kadar fark var. Onun için uzun yıllardır görmediğimiz bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız. Savunma işçisinden enerji işçisine kadar, Karayollarından metal işçisine kadar, Telekom işçisinden büro işçisine kadar, maden işçisinden şeker işçisine kadar işçilerin büyük bölümü akşamları işten sonra ek iş yapmaya başladı. Uzun senelerdir böyle bir tablo görmedik."

Ek iş yapan çalışanların asıl işlerinde dikkatlerinin dağıldığına işaret eden Atalay, kamu işçilerinin ücret zam oranlarının eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

Çalışma hayatındaki sorunları duyması gerekenler duysun diye meydanlarda olduklarını dile getiren Atalay, "Ayın 20'sinde Ankara'da TÜRK-İŞ'in 'Emek Buluşması Mitingi'ni yapacağız. Buradan tüm Türkiye kamuoyuna sesleniyorum, emekçiler, emekliler, asgari ücretliler, kamu işçileri, özel sektör çalışanları, taşeronlar, staj mağdurları orada olacak. Ankara'dan Türkiye'ye, ülkeyi yönetenlere sesleneceğiz, 'Haklı taleplerimize kulak verin, bizi dikkatle dinleyin.' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vergiyle ilgili adil bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ve bununla ilgili olumlu adım beklediklerini belirten Atalay, "Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, çalışma hayatıyla ilgili bir çalışma yapıyor. Kıdemle ilgili sakın aklınızdan geçirmeyin. Kısa çalışma, esnek çalışmayla ilgili sakın ha sakın aklınızdan geçirmeyin." dedi.

"Bu meseleler çözülene kadar haykırmaya devam edeceğiz"

Atalay, 2024'te emekli olmayıp 2025'te emekli olanların emekli maaşlarında yüzde 30-35'lik kayıp olacağını belirterek, böyle "ucube bir sistemin" kabul edilemez olduğunu söyledi.

Aylardır sokaklarda eylemler yaptıklarını hatırlatan Atalay, şunları kaydetti:

"Bu meseleler çözülene kadar, iktidar bu meseleleri duyana kadar haykırmaya devam edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na sesleniyorum, bu meseleleri bir an evvel çözün. Enflasyonu düşüreceğinize bizi düşürmeye devam ediyorsunuz. Dayanma gücümüz kalmadı. Zaman zaman ifade ediyorlar, 'Memur çok alıyor' diye. Memur, normal alıyor, az alıyor. Biz daha az alıyoruz. Aradaki uçurumu bir an evvel kapatın. Evde, iş yerinde huzurumuz yok."

Açıklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı kapısına "Zordayız, geçinemiyoruz" yazılı pankart asıldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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