TÜRK-İŞ'ten Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu

Güncelleme:
TÜRK-İŞ, Kasım 2025 itibarıyla açlık sınırının 29 bin 828 lira, yoksulluk sınırının ise 97 bin 159 lira olduğunu açıkladı. Ekim ayına göre gıda harcamalarında artış kaydedildi.

(ANKARA) - TÜRK-İŞ, Kasım 2025 itibarıyla açlık sınırını 29 bin 828, yoksulluk sınırını ise 97 bin 159 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ, bu aya ilişkin "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" hesaplamasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ekim 2025'te 28 bin 411 lira olan ve dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarını ifade eden "açlık sınırı", bu ay 29 bin 828 liraya yükseldi. Araştırmada, açlık sınırının, 22 bin 104 lira olan asgari ücretin 7 bin 724 lira aştığına dikkat çekildi.

Gıda ile birlikte barınma, ulaşım, giyim, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçların yer aldığı "yoksulluk sınırı" ise aynı dönemde 92 bin 547 liradan 97 bin 159 liraya yükseldi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 38 bin 752 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ'in verileri, temel gıda grubundaki fiyat artışlarının bu ay da sürdüğünü ortaya koydu. Ankara'da dört kişilik bir ailenin gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 4,98 yükseldi. Gıdada yıllık artış yüzde 45,07 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 40,27 olarak gerçekleşti.

Araştırmada, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın mutfak harcamalarını yukarı çektiği belirtildi. Ortalama sebze kilogram fiyatı 80,44 lira, meyve kilogram fiyatı ise 108,25 lira oldu. Temel mutfak ürünlerinden margarin, siyah ve yeşil zeytin, kırmızı mercimek, bulgur ve salça fiyatlarında da artış görüldü.

