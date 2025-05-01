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Türk-İş'ten 1 Mayıs Mesajı: Eşitlik ve Özgürlük İçin Birlik Olalım

Türk-İş'ten 1 Mayıs Mesajı: Eşitlik ve Özgürlük İçin Birlik Olalım
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Türk-İş Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada eşitlik, barış ve özgürlük vurgusu yaptı. Zengin, işten çıkarmalara ve kayıt dışı çalışmaya karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

Türk-İş Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, "Eşitliği, barışı, kardeşliği ve özgürlüğü ülkemizde ve dünyada egemen kılacak güç bizleriz." dedi.

Zengin ve beraberindeki Türk-İş üyeleri, bayrak ve pankartlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Gruptakiler adına yaptığı basın açıklamasında, 1 Mayıs'ın anlamına değinen Zengin, şunları söyledi:

"Kıdem tazminatımıza el uzatılmasına, haksız yere işten çıkarmalara, açlığa ve sefalete mahkum bırakılmaya, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına ve topyekun hayatımızın karartılmasına karşı alanlardayız. Eşitliği, barışı, kardeşliği ve özgürlüğü ülkemizde ve dünyada egemen kılacak güç bizleriz."

Kadınların toplumsal yaşamın her alanında yer alması gerektiğini belirten Nihat Zengin, kayıt dışılık sorununun Türkiye'nin uzun soluklu problemlerinden biri olduğunu söyledi.

Açıklamanın ardından halay çekip slogan atan Türk-İş üyeleri, daha sonra bakanlık önünden ayrıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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