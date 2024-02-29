TÜRK-İŞ: Şubat Ayında Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı

TÜRK-İŞ, şubat ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 16 bin 257 lira, yoksulluk sınırını 52 bin 954 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Şubat 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, şubat ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 16 bin 257 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 52 bin 954 lira olarak hesaplandı.

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 21 bin 189 lira olarak belirlenirken, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 8,03 artış gösterdi. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 72,49 hesaplandı.

Yumurta fiyatı sabit kaldı

Araştırmaya göre, geçen ay çiğ süt fiyatındaki artışın bu ay raflara yansımasıyla süt fiyatı 4 lira 50 kuruş, yoğurt fiyatı 6 lira 50 kuruş, peynir fiyatı 31 lira 50 kuruş arttı.

Et fiyatlarında bu ay en yüksek artış, yüzde 31 ile kuzu kuşbaşı fiyatında yaşandı. Dana kıyma ve kuşbaşı fiyatlarındaki artış oranı yüzde 15 olarak hesaplandı. Yaygın satılan balıkların ortalama fiyatlarında bir değişiklik tespit edilmedi.

Yumurta fiyatı bu ay sabit kaldı. Tavuk, kilogram fiyatı ortalama 83 liradan marketlerde yerini aldı.

Geçen ay kilogram fiyatı ortalama 86 lira olan yeşil mercimek, bu ay 98 liradan satıldı.

Pırasa, ıspanak, lahana, patates ve kuru soğan gibi ürünlerin fiyatları sabit kaldı. Patatesin kilogram fiyatının bazı marketlerde indirim yapılmasına rağmen 20 liranın üzerinde olduğu tespit edildi.

Muz dışında diğer meyvelerin fiyatı sabit kaldı. Portakal ve mandalina fiyatlarında kısmi bir düşüş oldu. Ortalama sebze kilogram fiyatı 32,44 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 32,61 lira oldu.

Tahıl grubunda makarna dışında bu ay da sınırlı seviyede artış yaşandı. Pirinç, un, bulgur ve irmik fiyatlarında ortalama olarak kilogramda 1 lira artış hesaplandı.

Zeytin fiyatlarında artış

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta tüm ürünlerin fiyatında artış tespit edildi. Geçen ay litre fiyatı 330 lira olan zeytinyağı, bu ay 338 liradan, geçen ay kilogramı 369 lira olan tereyağı bu ay ortalama 435 liradan market raflarında yer aldı.

Aynı şekilde zeytin fiyatları da arttı. Siyah zeytin ortalama 245 liradan, yeşil zeytin ortalama 208 liradan satışa sunuldu.

Balın kilogram fiyatı 295 liradan 322 liraya yükseldi. Pekmez ve reçelin kilogram fiyatlarında ortalama 15 lira artış tespit edildi.

Marketlerde baharatlar ortalama 573 liradan, çay ise ortalama 140 liradan satıldı.