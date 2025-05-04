TÜRK-İŞ, Özgür Özel'e Yönelik Saldırıyı Kınadı

TÜRK-İŞ, Özgür Özel'e Yönelik Saldırıyı Kınadı
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziksel saldırıyı kınadı ve her türlü şiddetin karşısında olduklarını belirtti.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıyı kınayarak, "Siyasi görüş farklılığı gözetmeksizin Ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza sağduyu çağrısı yapıyor, her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Gerçekleştirilen bu provokatif eylem kişisel olmayan demokrasimize, toplumsal barışımıza, Türkiye'nin demokratik işleyişine ve milli iradesine yönelik bir tehdit olarak algılanmalıdır. Toplumsal huzuru bozmayı, kutuplaşmayı derinleştirmeyi ve ülkemizi kaosa sürüklemeyi hedeflemektedir.

Siyasi görüş farklılığı gözetmeksizin Ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza sağduyu çağrısı yapıyor, her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. Halkımız gerçekleştirilmek istenen bu tür provokatif eylemlere daha önce izin vermediği gibi bugünde izin vermeyecektir. TÜRK-İŞ olarak CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e ve nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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