TÜRK-İŞ Mayıs 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

TÜRK-İŞ Mayıs 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı
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TÜRK-İŞ tarafından yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 25 bin 92 lira, yoksulluk sınırı ise 81 bin 734 lira olarak hesaplandı. Gıda harcamalarında yüzde 4.40'lık bir artış gerçekleşti.

TÜRK-İŞ, mayıs ayında 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 25 bin 92 lira, "yoksulluk sınırı"nı 81 bin 734 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Mayıs 2025 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, mayısta 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 25 bin 92 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 81 bin 734 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 32 bin 463 lira oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 4,40 oranında gerçekleşti.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 32,28 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 47,62'yi buldu.

Süt ve peynir fiyatları kısmen azaldı

Araştırmaya göre, süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin bulunduğu grupta, süt ve peynir fiyatları bu ay kısmen azaldı, yoğurt fiyatları bir miktar arttı.

Et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller ürünlerinin bulunduğu grupta, dana kıyma ve kuşbaşı etin kilogram fiyatının Kurban Bayramı öncesi sabit kaldığı tespit edildi. Kuzu eti, tavuk ve yumurta fiyatları gerilerken balık fiyatı arttı.

Kuru baklagiller grubunda geçen ay artan kırmızı mercimeğin fiyatı bu ay da yükseldi.

Meyvenin ortalama kilogram fiyatı artarken patlıcan, kabak, fasulye, biber, salatalığın kilogram fiyatı düştü.

Sebzenin ortalama kilogram fiyatı 53,75 lira, meyvenin ortalama kilogram fiyatı 101,25 lira olarak tespit edildi.

Ekmek, bulgur ve unun fiyatı değişmezken pirinç, makarna ve irmiğin fiyatı arttı.

Ayçiçeği yağı ve margarin ile siyah ve yeşil zeytinin fiyatı bir miktar yükseldi.

Çay ve ıhlamur fiyatı değişmezken, şeker ve pekmez fiyatlarında artış oldu. Bal, reçel ve salça fiyatları aynı kaldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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