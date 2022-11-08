Türk İş Lideri: Çin, Dışa Açılmayı Başarıyla Uygulayarak Küresel Ticarete Katkıda Bulunuyor

Yakın tarihli bir Xinhua röportajında bir Türk iş lideri, Çin'in dışa açılma politikasını başarılı bir şekilde uygulayarak küresel ticarete katkıda bulunduğunu söyledi.

Yakın tarihli bir Xinhua röportajında bir Türk iş lideri, Çin'in dışa açılma politikasını başarılı bir şekilde uygulayarak küresel ticarete katkıda bulunduğunu söyledi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı Demir Şarman, Çin'in ucuz tekstil ve ev tüketim malları ihracatından yüksek teknolojili ürünler sunmaya geçtiğini ve ileriye doğru dev bir adım attığını söyledi.

SES 1 (Türkçe): DEMİR ŞARMAN, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı:

"Çin'in kazan-kazan yaklaşımı ile başarıyla yürüttüğü dışa açılma politikası tam olarak da bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu aradığı şeydir. Bizde ülkemiz ve küresel alanda faaliyet gösteren iş insanları olarak bu açılımı beğeniyle izliyoruz.

Dışa açılma politikası ve üretim kalitesinin yükselmesi sayesinde ülkenin dış ticaretindeki artış devam etmektedir. Bizdeki verilere göre, Çin'in yılın ilk yarısındaki dış ticareti önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10'dan daha fazla bir büyüme göstermiştir. Artış sadece ihracatta değil ülkenin refah düzeyindeki artışa bağlı olarak da ithalatta da yaşanmaktadır. Bu durum başta Çin'in komşuları olmak üzere tüm ticaret partnerleriyle ilişkilerini olumlu yönde etkilemektedir."

Şarman, 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE), dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin buluştuğu ve yeni ortaklıklar kurduğu dev bir platform olduğuna inanıyor.

Geçen yıl CIIE'de bir yıllık mal ve hizmet alımları için toplam 70,72 milyar ABD doları değerinde geçici anlaşmaya varıldı.

SES 2 (Türkçe): DEMİR ŞARMAN, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı:

"Bu gelişmelerin pandeminin gölgesi altında yaşandığı düşünüldüğünde dünyanın bu sıkıntıdan kurtulmaya başladığı 2022'de ve takip edecek yıllarda fuarın etkisinin daha büyük bir hızla artmaya devam edeceğini değerlendiriyoruz."

Şarman, "CIIE'nin bölge ve dünya için önemi tartışılmaz" dedi. Türkiye'nin yiyecek içecek sektörünün çatı kuruluşu olan federasyon CIIE'ye ilk kez katılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)