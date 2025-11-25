Haberler

TÜRK-İŞ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Eğitim Semineri Düzenledi

TÜRK-İŞ, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınların eğitim hayatındaki konumunu vurgulayan bir seminer gerçekleştirdi. Genel Başkan Atalay, çalışma hayatında kadınların yaşadığı zorluklara ve ekonomik duruma dikkat çekti.

(ANKARA) - TÜRK-İŞ tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında eğitim semineri gerçekleştirildi. Seminerde kadınların eğitim hayatındaki konumuna dikkat çekildi.

Seminere, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu ile TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların kadın yönetici ve uzmanları katıldı.

Genel Başkan Atalay, seminerde yaptığı açış konuşmasında kadınların toplumsal hayattaki yeri, çalışma hayatında yaşadığı zorluklar, eşitsizlikler ve ülkenin ekonomik durumu üzerine tespitlerde bulundu.

Kadın memurların sahip olduğu tüm haklara işçilerinde sahip olması gerektiğini dile getiren Atalay, "Yapılan çalışmalara göre gelecek yıllarda kadın çalışan sayısının artması beklenmektedir" dedi.

"İş güvenliği önlemleri işverene masraf olarak görülüyor"

Atalay, çalışma hayatının kanayan yarası olan iş kazaları ve meslek hastalıklarına da dikkat çekti. Mağdur olan binlerce çalışan bulunduğunu hatırlatan Atalay, işverenlerin konuya yaklaşımını şu sözlerle eleştirdi:

"İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak, ne yazık ki işveren tarafına bir 'masraf kalemi' olarak geliyor. Oysa bu önlemler maliyet değil, insan hayatı için zorunluluktur."

"22 bin TL ancak bir haftalık geçim ücreti oldu"

Genel Başkan Atalay, konuşmasında ülkedeki ekonomik tabloya ve çalışanların üzerinde her geçen gün daha da ağırlaşan geçim şartlarına da dikkat çekti. Alım gücündeki düşüşü ve mevcut ücretlerin temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını belirten Atalay, şunları söyledi:

"Günümüzde 22 bin TL, ne yazık ki 1 haftalık geçim ücreti haline geldi. Bu rakamla sadece kira ve gıda ödemelerini yapmak bile zorlaştı" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
