İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster

Erdoğan'ın "Ekrem efendi" diye başlayan çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt
Hrant Dink davasında 9 sanığa müebbet hapis

Hrant Dink davasında sanıklara ceza yağdı
Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir

Suriye, Putin'in en çok merak ettiği soruya yanıt verdi: Kalabilirler
Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek "ihanet" suçlaması

Türk İş İnsanlarından Büyükelçi Bekar'a Veda Programı

Türk İş İnsanlarından Büyükelçi Bekar'a Veda Programı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan'da görev süresi sona eren Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar için Türk iş insanları tarafından düzenlenen veda programında, Bekar'ın iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğine katkıları vurgulandı.

Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları, görev süresi sona eren Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar için veda programı düzenlendi.

Özbekistan-Türkiye İş Adamları Derneği (UTİD) tarafından düzenlenen etkinliğe, ülkedeki Türk iş insanları ve kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Büyükelçi Bekar'ın görev süresi boyunca Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini geliştirmek için büyük özveriyle çalıştığını kaydetti.

Bekar'ın görev süresince sergilediği liderlik vizyonu, bakış açısı ve çalışkanlığıyla bu misyonu en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Erbaş, Türk iş insanlarına gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı Büyükelçi'ye teşekkür ederek bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

Büyükelçi Bekar da Özbekistan'da görev yaptığı 4 yıl boyunca buradaki Türk iş insanlarıyla yakın işbirliği ve dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak "Ata yurdu Özbekistan'da ülkemizi başarıyla temsil eden siz değerli insanlarımızın bir parçası olmaktan daima gurur duydum." dedi.

Türk iş insanlarının gelişen ve yenilenen Özbekistan ekonomisinde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Bekar, şunları kaydetti:

"Sizlerin Özbekistan'a yaptığı yatırımlar ve bununla bağlantılı olarak sağladığınız istihdam ve profesyonel birikim, dost ve kardeş Özbekistan bakımından da son derece önemlidir. Özbek makamlarının her vesileyle sizlerden sitayiş ve iltifatla bahsetmesi bir Türk büyükelçisi olarak beni her zaman gururlandırmıştır. Özbekistan'daki faaliyetlerinizin ilişkilerimize bir katma değer sağladığına, ülkelerimiz arasındaki üst düzeyli, mükemmel ilişkilerin daha da güçlenmesinde rol oynadığını ve iki kardeş halk arasındaki bağları pekiştirdiğine inanıyorum."

Daha sonra Türk iş insanları, Büyükelçi Bekar ile fotoğraf çektirdi.

Etkinlikte davetlilere Türk mutfağından yemek ve tatlılar ikram edildi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
img

Erdoğan ile Macron arasında kritik görüşme
img

"Türkiye'de 14 aktif yanardağ var" diyerek o bölgeye dikkat çekti
img

O iş yerlerine yakın inceleme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor
Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.