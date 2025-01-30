En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var

Trump'tan uçak kazası sonrası dikkat çeken sözler
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz

'16 yaş altına sosyal medya yasağı gelir mi?' sorusuna bakandan yanıt!
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Türk İş İnsanları Libya'da Yatırım Fırsatlarını Değerlendirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Türk iş insanları heyetini kabul ederek Libya'nın yatırım olanaklarını tanıttı. USİAD başkanlığındaki heyet, Libya'da önemli iş fırsatları olduğuna dikkat çekti.

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) başkanlığındaki Türk iş insanları heyetini kabul etti.

Başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Gıda Fuarı çerçevesinde Libya'yı ziyaret eden USİAD başkanlığındaki Türk iş insanları, Libya'nın çeşitli kurumlarıyla görüşmelerde bulundu.

USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, AA muhabirine, düzenledikleri iş gezisi ve Libya makamlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmeleri anlattı.

Libya Ekonomi Bakanı Huveyc ile bir araya geldiklerini aktaran Kılıç, Libya'da büyük iş fırsatlarının olduğunu ve ülkenin Afrika'nın anahtarı hükmünde olduğunu kaydetti.

"Ekonomi Bakanı Huveyc, özellikle Türk iş insanlarının Libya'da yatırım yapmasını beklediğini söyledi. Biz de bu konuda üzerimize düşen her türlü desteği verme sözü verdik." diyen Kılıç, Türk iş insanlarını özellikle Libya'ya davet ettiğini dile getirdi.

Libya Sanayi, Ticaret, ve Tarım Odaları Genel Birliği, Trablus Ticaret Odası, Libya İş İnsanları Konseyi ve Libya İş Kadınları Derneği yetkilileri ile de bir araya geldiklerini belirten Kılıç, USİAD olarak kısa süre içinde bu dört kurumla işbirliği protokolü imzalamayı planladıklarını belirtti.

Kılıç, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ve Trablus Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Yusuf Yıldız'a Libya makamları ile ilgili koordinasyonu sağladıkları için teşekkür etti.

Libya ziyareti her açıdan verimli geçti

USİAD Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Nizamettin Acar da Libya Ekonomi Bakanı'nın heyetteki tüm iş insanlarına tek tek vakit ayırdığını ve doğrudan iletişim bilgilerini verdiğini söyledi.

Ziyaretleri süresince heyetteki çeşitli sektörlerden Türk iş insanlarının çok sayıda Libyalı şirket ile anlaşma yaptığını kaydeden Acar, Libya ziyaretlerinin her açıdan verimli geçtiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
img

'16 yaş altına sosyal medya yasağı gelir mi?' sorusuna bakandan yanıt!
img

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
img

Belediye akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
Galatasaray'a hayırlı olsun: Alvaro Morata'nın sözleşme detayları belli oldu

İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşme detayları
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.