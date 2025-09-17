Türk iş insanları Kırgızistan ile 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine odaklandı

İş insanları yarın Bişkek'te düzenlenecek Türkiye- Kırgızistan İş Forumu ile orta vadede 5 milyar dolarlık dış ticaret hedefine odaklanırken taraflar arasında yakın işbirlikleri ve yeni yatırım fırsatları da ele alınacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin son dönemde temaslarını artırdığı Kırgızistan'a dair hedefler arasında dış ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması da bulunuyor.

Türkiye'nin Kırgızistan'a ihracatında son 5 yılda yaşanan artış dikkati çekiyor. Bu kapsamda 2020'de 417,5 milyon dolar seviyesinde olan ihracat 2024'te 1,4 milyar dolara kadar yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi de 508,7 milyon dolardan, 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu yılın 7 ayında da ihracat 764 milyon doları, dış ticaret hacmi 828,2 milyon doları buldu.

Üst düzey temasların arttığı iki ülke arasında son olarak Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kasım 2024'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığında, "Türkiye-Kırgızistan ?Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı" gerçekleştirilmişti. Söz konusu toplantıda, Türkiye ile Kırgızistan arasında, sanayi, enerji, eğitim, sağlık ve kültür gibi birçok sektörde işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 19 anlaşmaya imza atılmıştı.

Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı yarın gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere bugün Kırgızistan'a gidecek.

Ziyaret kapsamında temaslarının yanı sıra Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek Yılmaz, ziyaretinin ikinci gününde, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı ile KEK Protokolü imza törenine iştirak edecek.

Yılmaz, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu ile Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümet Başkanları/Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı'na da katılacak. İş forumunun önemli gündem maddelerinden birini 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi oluşturacak.

"Gelişmeler, ihracat ile yatırım fırsatlarının çeşitleneceğini gösteriyor"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, son yıllarda iki ülkenin ticaret hacminde gözle görülür artış yaşandığını söyledi.

Dış ticarette Türkiye lehine güçlü bir dengenin oluştuğunu ifade eden Mıstaçoğlu, Kırgızistan'a ihracatta altın ve mücevherat ve hazır giyim ve makine ürünlerinin öne çıktığını belirtti.

Mıstaçoğlu, ithalatta ise bu dönemde enerji ürünlerinin açık ara önde olduğunu dile getirerek, "Bu gelişmeler, Türkiye-Kırgızistan ekonomik ilişkilerinin giderek güçlendiğini ve önümüzdeki dönemde ihracat ile yatırım fırsatlarının daha da çeşitleneceğini gösteriyor." diye konuştu.

İki ülke arasındaki orta vadede 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için stratejik birkaç adımın öne çıktığına dikkati çeken Mıstaçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İlk olarak, ticaret altyapısının güçlendirilmesi ve ulaşım lojistiğinin geliştirilmesi gerekiyor. İkincisi, iki ülke arasında sektör bazında işbirliğini artıracak, özellikle sanayi ve tarımsal işleme alanlarında organize sanayi bölgeleri ve yatırım fonu gibi mekanizmaların kurulması büyük önem taşıyor. Türkiye, Kırgızistan'ın en büyük yatırımcılarından biri olma yolunda ilerlerken savunma sanayisi ve altyapı projelerinde işbirliği genişliyor. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında kurulan yatırım fonu, bu sürece önemli katkı sağlıyor. Son olarak, hedefe ulaşmak için özel sektörün ürün çeşitliliğini artırması ve yüksek değerli ürünlerde uzmanlaşması gerekiyor. Bu kapsamda maden, otomotiv, elektrik-elektronik, makine, tekstil gibi sanayi grupları ihracatta öne çıkabilir."

İş forumunda ilişkilerin daha ileriye taşınması hedefleniyor

Mıstaçoğlu, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nun yarın Bişkek'te gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, "Orta vadede belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin, İş forumunun en önemli gündem maddelerinden birini oluşturacağını düşünüyorum. Bu çerçevede Türk ve Kırgız iş insanlarının daha yakın işbirliği kurmaları, ortaklıklar geliştirmeleri ve ilişkileri daha ileriye taşımaları hedefleniyor." dedi.

Forumda iki ülke arasında öncelikli yatırım alanlarının ve işbirliği fırsatlarının ele alınacağını belirten Mıstaçoğlu, "Burada, Kırgızistan tarafından öne çıkarılan öncelikli projeler gündeme gelecek ve bu projeler de Türk iş dünyasına yeni fırsatlar sunacak." ifadesini kullandı.

Mıstaçoğlu, Kırgızistan'da ulaştırma altyapısı, telekomünikasyon, hidroelektrik, mikro karbon sanayi, mineraller, metal ve kıymetli taş madenciliği, tekstil, gıda işleme, tarım ürünleri ve turizm gibi geniş yelpazede yatırım potansiyeli bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, forumun hem ticari işbirliklerini derinleştiren hem de kardeşlik bağlarını pekiştiren bir etkinlik olması amaçlanıyor. DEİK Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi olarak, ikili ticari ilişkilerin gelişmesi için heyet ziyaretleri, iş konseyi ortak toplantıları, iş forumları ve yuvarlak masa toplantıları gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, iş insanlarının ortaklıklar kurarak, daha fazla bir araya gelmesini ve ikili ticaret hacminin gelişerek artmasını sağlamak."