Türk İş İnsanı: Türkiye ile Çin Zeytinyağı Pazarında Birbirine Muhtaç

Türkiye'nin en tanınmış yemeklik yağ şirketlerinden birinin yöneticisi, hem Türkiye'nin hem de Çin'in zeytinyağı pazarında birbirine ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin en tanınmış yemeklik yağ şirketlerinden birinin yöneticisi, hem Türkiye'nin hem de Çin'in zeytinyağı pazarında birbirine ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Savola Gıda Genel Müdürü Houmer Balazadeh, Çin'in Shanghai kentinde 5- 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) öncesinde açıklamalarda bulundu.

SES (İngilizce): HOUMER BALAZADEH, Savola Gıda Genel Müdürü:

"Türkiye'nin gelecekteki büyümesi için Çin'e ihtiyacı var ve Çin'in sürdürülebilir, güvenilir ve muteber bir zeytinyağı tedarikçisi olarak Türkiye'ye ihtiyacı var. Çin'in imajı ve geliri 50 yıl veya 20 yıl öncesinden tamamen farklı. Çinli tüketiciler çok yüksek kaliteli tüketiciler. Neden hoşlandıklarını biliyorlar. Türkiye'de zeytinyağında lider kuruluş olarak, bu ticarette bu iki ülkenin birbirine yakınlaşmasında güçlü bir rol oynamanın bizim görevimiz ve vizyonumuz olduğuna inanıyoruz."

Houmer, iki ülkenin zeytinyağı sektöründe gelecekteki işbirliğin güveninin tam olduğunu sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor. (XHTV)