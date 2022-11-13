Türk İş İnsanı: Çin ve Türkiye, Büyük Potansiyele Sahip Güçlü Stratejik Ortaklar

Beşinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) Perşembe günü Shanghai'da sona erdi.

Fuarda bir yıllık mal ve hizmet alımlarında geçen seneye kıyasla yüzde 3,9 artışla 73,5 milyar ABD doları değerinde geçici anlaşma imzalandı.

Şirketi CIIE'ye bu yıl ilk kez katılan Türk iş insanı Aydın Acun, CIIE'nin çok önemli bir platform olduğunu söyledi.

SES (İngilizce): AYDIN ACUN, Noor Asia Greenlife:

"CIIE'nin Çin'deki en önemli ithalat organizasyonu (fuar) olduğunu gayet iyi biliyoruz. Çin pazarında firmayı ve ürünleri anlatmak amacıyla çok stratejik bir adım. Türkiye için, pek çok kez de tekrarladığım gibi, Çin ve Türkiye büyük potansiyele sahip çok güçlü stratejik ortaklar."

Acun, Çin pazarının eşsiz olduğunu ve istisnai uzun vadeli projelerle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Şirketinin önümüzdeki sene fuara katılmayı planladığını belirten Acun, 2023 fuarında yüzlerce şirketler arası iş görüşmesi yapmayı umduğunu söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)