Türk İş İnsanı: Çin'de Daha Fazla Kişi Özgün Türk Lezzetlerinden Örnekler Tadacak

GUANGZHOU, 2 Şubat (Xinhua) -- Türk iş insanı Neville Caesar, Çin'in güneyinde yer alan Guangzhou kentinde hareketli bir ticari bölgede işlettiği restoranında yoğun bir Bahar Festivali tatili geçirdi.

GUANGZHOU, 2 Şubat (Xinhua) -- Türk iş insanı Neville Caesar, Çin'in güneyinde yer alan Guangzhou kentinde hareketli bir ticari bölgede işlettiği restoranında yoğun bir Bahar Festivali tatili geçirdi.

Caesar'ın işlettiği MADO restoranını bu yıl 21-27 Ocak tarihlerinde kutlanan Bahar Festival'i boyunca yıllık yüzde 20'den fazla artışla 10.000'in üzerinde kişi ziyaret etti.

Caesar, "Çin'in Kovid müdahalesini optimize etmesi gıda sektörü üzerinde son derece olumlu etki yarattı. Artık restoranda yemeklerimizin tadını çıkaran daha fazla müşteri görebiliyoruz" diyor.

İş insanı, Çinlilerin, özellikle de gençlerin yabancı mutfakları denemeye ve çeşitli lezzetli yemekleri keşfetmeye daha istekli olduklarını belirtiyor.

Yakınlarda bulunan bir barın işletmecisi Mo Ruirui, MADO'nun müdavimlerinden biri. Öğleden sonraları bir fincan Türk kahvesi sipariş edip sakince vakit geçirmek Mo için her yıl Bahar Festivali tatilinin önemli bir parçası haline gelmiş.

"İş seyahatlerinde olduğum zamanlar hariç, bu restorana 2017'deki açılışından bu yana haftada üç veya dört kez geliyorum" diyen Mo, neredeyse MADO'daki tüm menüyü tattığını ve bu yıl daha özgün bir kültürel deneyim için Türkiye'yi ziyaret etmeyi umduğunu belirtiyor.

Şu anda başarılı bir restoran sahibi olmasına rağmen Caesar aslında 2007 yılına kadar gıda sektörüne adım atmamış, 2007'de ise sektöre erkek kardeşinin sahibi olduğu ve MADO ile aynı bölgede bulunan Sultan Restoran ile girmiş.

Dünya için Çin'e açılan önemli bir kapı olan Guangzhou'da, dünyaca ünlü Kanton Fuarı'nın yanı sıra yıl boyunca çeşitli fuarlar da düzenleniyor. Caesar, son yıllarda artan uluslararası etkileşim ve işbirliği sayesinde restorana daha fazla müşterinin geldiğini söylüyor.

Caesar, "Sultan Restoran ilk olarak Guangzhou'daki Türk ziyaretçilere özgün Türk lezzetlerini tadacak bir yer sunmak için açıldı fakat zamanla birçok ülke insanının yanı sıra Çinliler arasında da popülerlik kazandı" diyor.

Caesar'ın Çin'deki iş kariyeri, restoranın artan popülaritesiyle birlikte büyümüş. Sultan Restoran'ın Urumqi ve Chengdu dahil olmak üzere Çin'deki diğer kentlerde de şubeler açtığını belirten Caesar, "Farklı kentlerde yeni şubeler açmayı planlıyoruz" diye ekliyor.

Çin pazarındaki gıda işini daha da genişletmek için Türkiye'nin ünlü dondurma ve pastane markası MADO'yu Çin'e tanıtan Caesar, 2017 yılında Guangzhou'da ana mağazasını açtı. Şu anda Çin'de beş MADO şubesi işletiyor.

Çin ve Türkiye arasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında son yıllarda daha yakın bir ekonomik ve ticari işbirliği mevcut. Artık Çinli tüketicilerin sofralarında daha fazla Türk ürünü yer alıyor.

Caesar, "Bu yıl Shenzhen ve Shanghai'da MADO şubeleri açmayı planlıyoruz. İşimizin daha fazla kente yayılmasıyla daha fazla kişinin özgün Türk lezzetlerinden örnekler tatmasına yardımcı olabiliriz" diyor.