TÜRK-İŞ'in kuruluşunun 70. yıl dönümü - Haberler

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TÜRK-İŞ'in kuruluşunun 70. yıl dönümü

TÜRK-İŞ'in kuruluşunun 70. yıl dönümü

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Erzurum Bölge Başkanı Edip Bozoğlu, Türk-İş Konfederasyonunun 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

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Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Erzurum Bölge Başkanı Edip Bozoğlu, Türk-İş Konfederasyonunun 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Bozoğlu, mesajında, 31 Temmuz 1952 tarihinde Türk işçisinin hak ve çıkarını korumak için kurulan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-İŞ), 70. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türk-İş'in 70 yıldır başta işçiler olmak üzere, emekliler ve tüm çalışanların sesi, güvencesi, her zaman umudu olduğunu ve Güvenlik-İş Sendikası olarak Türk-İş'in bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Bozoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Konfederasyonumuz Türk-İş öncülüğünde demokratik mücadelemizi kararlılıkla ve dayanışma içinde sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Güvenlik-İş Sendikası teşkilatı olarak, üyelerimizle ve özel güvenlik emekçileri ile Türk-İş'in bayrağını şerefle dalgalandırmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız Ergün Atalay'a özel güvenlik işçilerimizin olumlu her projede desteklerinden ve meslektaşlarımıza verdikleri değerden dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz."

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

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