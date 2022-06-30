Türk-İş Genel Sekreteri Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklaması ANKARA - Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklaması ANKARA - Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. AA / Cebrail Karabulut - Güncel Asgari Ücret Tespit Komisyonu Türk İş Güncel Haberler

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