Üye Girişi
Haberler

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay yeniden seçildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

TÜRK-İŞ 24'üncü Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay, genel başkanlık görevine yeniden seçildi. Genel Kurul sonucunda oluşan TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu da açıklandı.

TÜRK-İŞ 24'üncü Olağan Genel Kurulu'nda bugün yapılan seçimlerde Genel Başkan Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı'na seçildi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 24'üncü Olağan Genel Kurulu, 30 Kasım-02 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara'da yapıldı. Büyük Anadolu Termal Otel'de gerçekleşen Genel Kurul, bugün yapılan seçimlerle son buldu.

Oy verme işleminin saat 17.00'de sona erdiği genel kurulda, 398 delege oy kullandı. Oyların, 396'sı geçerli, 2'si de geçersiz sayıldı. Geçerli oyların sayımının ardından Genel Başkan Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Hukuk ve Genel İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ankara Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ümit Özdağ'a neden soruşturma açıldı? Ümit Özdağ hakkında soruşturma mı başlatıldı? Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman? Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? En uzun gece ne zaman? 2023 en uzun gece hangi tarihte, ayın kaçında? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 2 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (107. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? TRENDYOL MİLLA KAPANIYOR MU? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, artık satılmayacak mı? TİKTOK YASAKLANDI MI? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title