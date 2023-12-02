TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay yeniden seçildi
TÜRK-İŞ 24'üncü Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay, genel başkanlık görevine yeniden seçildi. Genel Kurul sonucunda oluşan TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu da açıklandı.
TÜRK-İŞ 24'üncü Olağan Genel Kurulu'nda bugün yapılan seçimlerde Genel Başkan Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı'na seçildi.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 24'üncü Olağan Genel Kurulu, 30 Kasım-02 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara'da yapıldı. Büyük Anadolu Termal Otel'de gerçekleşen Genel Kurul, bugün yapılan seçimlerle son buldu.
Oy verme işleminin saat 17.00'de sona erdiği genel kurulda, 398 delege oy kullandı. Oyların, 396'sı geçerli, 2'si de geçersiz sayıldı. Geçerli oyların sayımının ardından Genel Başkan Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı görevine yeniden seçildi.
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:
Hukuk ve Genel İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar.