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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Vergide Adalet Mitingine Katıldı

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen 'Vergide Adalet' mitingine katılarak toplumun sıkıntılarını ülke gündemine taşıdıklarını belirtti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, toplumun her kesiminin sıkıntılarını ülke gündemine taşıdıklarını söyledi.

Atalay, TÜRK-İŞ tarafından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen "Vergide Adalet" mitingine katıldı.

Kent Park'ta gerçekleştirilen mitingde konuşan Atalay, her zaman işçinin, emekçinin yanında olduklarını belirtti.

Türkiye'nin her yanında mitingler düzenleyerek nerede mağduriyet varsa bunun çözülmesi için mücadele edeceklerini anlatan Atalay, Ankara'da büyük bir miting tertip edeceklerini vurguladı.

Türkiye'de büyük bir kesimi temsil ettiklerini dile getiren Atalay, şunları kaydetti:

"Taşeronda, staj mağdurlarında, vergide, nerede mağduriyet varsa ülkenin gündemine taşıyoruz. Zaman geliyor miting yapıyoruz, zaman geliyor eylem yapıyoruz, zaman geliyor iş durduruyoruz. Biz bu ülkede yasama değiliz, yürütme değiliz, sivil toplum örgütüyüz.

İşçinin, kadının, çocuğun sıkıntılarını ülke gündemine taşıyoruz. İşçi, çiftçi, emekli, biz bu ülkenin yüzde 65'iyiz. Sağdan say, soldan say, Meclis'te tulum giymiş, işçi kökenli 5 tane arkadaşımızı göremezsiniz. Tulum giymemişsen, sabah beşte kalkmamışsan işçinin meselesini zor anlatırsın."

Atalay, vergi sistemini eleştirerek işçinin sesi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Atalay, işçilere karanfil dağıttı.

Mitinge CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ ve çok sayıda işçi katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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