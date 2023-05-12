TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya'da konuştu Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisine yapılan zama ilişkin, "İlk defa TÜRK-İŞ'in tarihinde ne talep ettiysek tamamını aldık.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisine yapılan zama ilişkin, "İlk defa TÜRK-İŞ'in tarihinde ne talep ettiysek tamamını aldık." dedi.

TÜRASAŞ Eğitim Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Atalay, kamu işçileriyle ilgili güzel bir toplu sözleşmeye imza atıldığını söyledi.

Atalay, Türkiye'deki sorunları ülke gündemine taşıdığını, bunu yaparken emekli, memur ve işçi ayrımı yapmadığını belirterek, "Hepsine emekçi diye bakıyorum. 3600'ü, EYT'yi sabah akşam konuştum. Memurların kadrosunu sabah akşam anlattım. Geçiciyi konuştuk, taşeronları konuştuk." ifadelerini kullandı.

TÜRASAŞ'ta ilk kez yerli ve milli tren yapıldığına dikkati çeken Atalay, emeği geçenlere teşekkür etti.

Atalay, işçi temsilcileri olarak ülkenin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Kamu işçisine yapılan zama ve görüşme sürecine değinen Atalay, "İlk defa TÜRK-İŞ'in tarihinde ne talep ettiysek tamamını aldık. Yeni giren bir işçiye 15 bin lira, artı 15 refah payı. 45'in tamamını aldık. Yanlarla beraber baktığınız zaman ortalama 49'a gelen arkadaşlarımız var. Elhamdülillah, kazasız belasız çalışalım." diye konuştu.

Atalay, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere işaret ederek, "Kimi istiyorsanız oy verin. Umurumda değil benim ama ben teröre karşı arama mesafe koymaya devam ederim. PKK, bu ülkenin düşmanı, FETÖ bu ülkenin düşmanı. Sizin düşmanınız, benim düşmanım, alemin düşmanı. Ben sendikacıyım, işçiyim. Ama bu ülkede herkese eşit muamele yapmak lazım. Herkese adil davranmak lazım. Sağcı solcu ayırmıyorum. Sağcı da benim, solcu da benim. Adam vatan haini olmasın da bayrakla, Kur'an'la bir problemi olmasın ne istiyorsa onu yapsın. Hiç problem yok." değerlendirmesinde bulundu.

İşçilerin 2000'li yılların başında maaşını, ikramiyesini 2-3 ay sonra aldığını hatırlatan Atalay, hazinenin kapısına 20 yıldır gitmediğini anlattı.

Atalay, gelecek günlerde vergiyi sabitlemek ve taşeron meselesini ülke gündeminden komple silmek istediklerini kaydetti.

"Şiddet diline fırsat vermeyeceğiz"

Türkiye'den, mazlumdan yana olmayı sürdüreceğinin altını çizen Atalay, hiç kimseyi ayırmadan işsizi, işçiyi kucaklamaya, işçinin ve ülkenin hukukunu korumaya devam edeceğini dile getirdi.

Sandıkta herkesin özgür iradesini ortaya koyacağını belirten Atalay, ancak terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayanlarla mücadeleye devam etme çağrısında bulundu.

Seçim sürecinde herkesin konuşmalarında dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunan Atalay, "Herkesin ağızdan çıkanı kulağı duysun. Toplumu germesin, istediği yere oy versin. Her seçimden sonra kazanan diyor ki 'Demokrasi kazandı'. Kaybeden de 'Kedi girdi, trafo patladı.' diyor. Herkes gözünü dört açsın. Herkes adil oyunu kullansın. Seçimin ertesi sabahı işimize bakacağız, ülkeye sahip çıkacağız. Yani kimsenin provokatörlük yapmasına fırsat vermeyeceğiz. Kim geliyorsa bizim seçtiğimiz, bizim başımızın üstüne. Şiddet diline fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.