Üye Girişi
Haberler

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Filistin'deki İşgal Derhal Durdurulmalı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Filistin topraklarındaki işgalin derhal durdurulması gerektiğini belirterek, ihtiyaç duyulan yardımların bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Filistin topraklarındaki işgalin derhal durdurulması gerektiğini belirterek, "İşgal edilen bölgeler gerçek sahiplerine iade edilmeli, ihtiyaç duyulan yardımlar derhal bölgeye ulaştırılmalı. Filistin'de yıkılan altyapı yeniden inşa edilmeli ve Filistin halkı evlerine kavuşmalı." dedi.

Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında düzenlenen Filistin Özel Oturumunda yaptığı konuşmada, oturumun son derece önemli olduğunu söyledi.

Filistin topraklarının 75 yılı aşkın bir süredir işgal altında olduğunu anımsatan Atalay, "İşgal, 7 Ekim 2023'ten bu yana daha saldırgan bir hal aldı." açıklamasını yaptı.

"Katliamın hiçbir mazereti olamaz"

Türkiye'de sendikalar başta olmak üzere tüm kesimlerin yaşanan soykırım ve işgale tepki gösterdiğine dikkati çeken Atalay, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki emekçiler, bölgesel savaş politikalarına ve operasyonlarına karşı ortak bir tutum ve eylem içindedir. Savaşın sürdüğü koşullarda emeğin haklarından, insanca yaşama koşullarından ve insan haklarından söz edemeyiz. Böyle bir katliamın ve bu şekilde kan dökülmesinin hiçbir mazereti olamaz. Filistin Genel Sendikalar Federasyonu aylardır düzenli olarak işgal altındaki işçilerin durumuna ilişkin bilgilendirici bültenler yayınlamaktadır. Bu bültenler, Filistin'in işgal altındaki topraklarında aylardır akıl almaz bir baskı ve katliam yaşandığını ortaya koymaktadır. Elimizdeki son verilere göre, Filistin'de en az 15 bin çocuk, 10 bin kadın, 152 BM çalışanı, 142 basın mensubu, 492 sağlık çalışanı ve 200 doktor öldürüldü. 7 kilise hasar gördü. Hasar gören 564 camiden 371'i tamamen yıkıldı. Hastaneler yerle bir edildi."

"BM'nin iki devletli çözümü hayata geçirilmeli"

Refah Mülteci Kampı'nda ardı ardına işlenen katliamların, insanlığa karşı işlenmiş suç niteliğinde olduğunu vurgulayan Atalay, herkesin Filistin halkının bu çığlığını duyması gerektiğini söyledi.

Atalay, şunları kaydetti:

"Başta Gazze halkı olmak üzere Filistin halkı, geçtiğimiz ekim ayından bu yana işgal güçlerinin ağır saldırıları ve abluka altında hayatta kalmaya çalışıyor. Yükselen enflasyon, azalan geçim kaynakları ve iş imkanları Gazze halkının içinde bulunduğu şartları daha da ağırlaştırıyor. İşgal derhal durdurulmalıdır. İşgal edilen bölgeler gerçek sahiplerine iade edilmeli, ihtiyaç duyulan yardımlar derhal bölgeye ulaştırılmalıdır. Filistin de yıkılan altyapı yeniden inşa edilmeli ve Filistin halkı evlerine kavuşmalıdır. Uluslararası toplum Filistin meselesini ele alırken adil ve hakkaniyetli olmalıdır. Emperyalist ve yayılmacı hedefler terk edilmelidir. BM'nin iki devletli çözümü daha fazla zaman kaybedilmeden hayata geçirilmelidir. Tarih en iyi öğretmendir. Bize aynı hataları ikinci kez yapmamayı öğretir. Tarifsiz acılar çekmiş milletlerin kendi deneyimlerinden çok şey öğrenmiş olmaları beklenirdi."

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Bakmadan Geçme

Bakırköy Belediyesi hangi parti? Bakırköy Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? 2024 Bakırköy yerel seçim sonuçları! FB KONGRESİ NE ZAMAN? Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi gün? SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN? #9917 2024 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 7 Haziran Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 7 Haziran burç yorumları nedir? 6 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bakırköy Belediye Başkanı'nın vaadi ne? Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun tepki çeken vaadi ne oldu? Dolar ne kadar, yükseldi mi? 6 Haziran Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? İzmir'de bugün yağmur var mı? 6 Haziran İzmir'de yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 7 Haziran hangi burç? 7 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl deprem büyüklüğü ne kadar, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem verileri! POMEM sonuçları açıklandı mı? 31. Dönem POMEM mülakat sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav yeri öğrenme nasıl yapılır? ÖSYM sınav yeri nereden, hangi siteden öğrenilir? Kurban Bayramında bankalar tatil mi 2024? Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı olacak? İstanbul'da ormana girişler yasaklandı mı? Ormana giriş neden yasak, ne oldu?
Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title