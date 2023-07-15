TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan 15 Temmuz Mesajı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminden dersler çıkarmanın önemine vurgu yaparak, daha güçlü bir devlet ve millet olarak varlığımızı sürdürmemiz gerektiğini belirtti. Atalay, terör örgütlerinin kökünü kazımak ve demokrasi ile hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet olmanın darbe ve işgal girişimlerini önlemenin yolunu olduğunu ifade etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Maruz kaldığımız ve bedeli ağır olan 15 Temmuz darbe ve işgal girişimini tekrar yaşamamak adına, daha güçlü devlet ve millet olarak varlığımızı sürdürmek için dersler çıkarmak kaçınılmazdır." ifadesini kullandı.

Atalay, TÜRK-İŞ yönetimi adına yayımladığı mesajda, konfederasyon olarak 15 Temmuz 2016'daki darbe ve işgal girişimine ilk anından itibaren karşı durduklarını anımsattı.

O gece meydanlara çıkarak her zamanki gibi ülkeden ve demokrasiden yana olduklarını belirten Atalay, şunları kaydetti:

"Yabancı servislerin kontrolünde işbirlikçi ihanet grubunun devletimizin bağımsızlığına ve milletimizin özgürlüğüne yönelik saldırısına karşın halkımız, tam anlamıyla istiklal mücadelesi bilinciyle cevap vererek, hainlere kahramanca karşılık vermiştir. Devletimizi ve milletimizi hedef alanlar hak ettikleri cezaları çekmeli, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları bu hainlerden arındırılmalıdır. Maruz kaldığımız ve bedeli ağır olan 15 Temmuz darbe ve işgal girişimini tekrar yaşamamak adına, daha güçlü devlet ve millet olarak varlığımızı sürdürmek için dersler çıkarmamız kaçınılmazdır. Ülkemizde özgürce, birlik ve beraberlik içinde yaşamamızın, tekrar darbe ve işgal girişimlerini önlemenin yolu, bütün terör örgütlerinin kökünü kazımaktan, demokrasi ile hukukun üstünlüğüne dayalı devlet olmaktan geçmektedir."

Atalay, 15 Temmuz gecesi tankların altına yatanları da tankları alkışlayanları da asla unutmayacaklarını vurgulayarak, mesajında "Türk milletinin ilelebet bağımsız yaşaması için TÜRK-İŞ olarak terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. 15 Temmuz'un 7'nci yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna şehit olanların tümüne Allah'tan rahmet, gazilerimize de en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.