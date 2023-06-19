TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete yapılacak ara zammın Perşembe gününe kadar netleşeceğini ve bu akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşeceğini söyledi. Atalay, bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Atalay görüşme sonrasında; "Nedir ne değildir, kendisine anlatma imkanı buldum. Belli bir yere geldik. Buradan Çalışma Bakanlığı'na gideceğim, Sayın Bakan beni bekliyor. Perşembe'yi bulmadan bir neticeye varacağımızı umut ediyorum" açıklamasını yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için bugün saat 10.00'da ikinci kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ev sahipliğinde TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, saat 14.00'de bir araya geldi.

Ergün Atalay, bugün saat 19.00'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde görüştü. Atalay, görüşme sonrasında yaptığı basın açıklamasında, asgari ücrete yapılacak ara zammın Perşembe gününe kadar netleşeceğini ve bu akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşeceğini söyledi.

"PERŞEMBE'Yİ BULMADAN BİR NETİCEYE VARACAĞIMIZI UMUT EDİYORUM"

Atalay'ın açıklaması şöyle:

"Komisyondaki arkadaşlarımız, ikinci toplantılarını bugün yaptılar. Biz bu arada Sayın Bakan ile iki kere konuşma imkanı bulduk. Bugün saat 14.00'te bir kere daha görüştük. TİSK'in başkanı Sayın Özgür Burak Bey de vardı. Saat 19.00'da buraya geldim. Aşağı yukarı 19.30 civarında beyefendinin yanına girdik. Nedir ne değildir, kendisine anlatma imkanı buldum. Belli bir yere geldik. Buradan Çalışma Bakanlığı'na gideceğim, Sayın Bakan beni bekliyor. Oradan bizim arkadaşlarımız ile bu akşam ya da sabaha toplantı yapacağız. Bu akşam Bakan bey ile konuşmamdan sonra, sabah TİSK'in başkanı ile de ortak bir toplantım olacak. Perşembe'yi bulmadan bir neticeye varacağımızı umut ediyorum. Taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilettim, belli bir noktaya geldik. Çalışma Bakanı ve TİSK'in başkanı ile belli bir yere gelmeden burada bir şey söylemem doğru değil. Şunu söyleyebilirim; perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum."